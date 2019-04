CHELSEA HIGUAIN NAPOLI / Annata difficile per Gonzalo Higuain, che dopo aver lasciato la Juventus e aver passato solo sei mesi al Milan si trova ora al Chelsea, dove tuttavia ancora fatica a emergere. L'attaccante argentino si è raccontato in una lunga intervista a 'ESPN'.

"La gente vede solo che guadagni soldi e pensa solo ai gol che segni, ma non vede tante altre cose - ha spiegato - Sono lontano dai miei affetti e da quando ho 14 anni passo Natale e il compleanno con gente sempre diversa. In questa fase della mia vita niente mi fa più male, ma ho sofferto. Ho giocato nelle migliori squadre al mondo, tre Mondiali e tre Coppe America, perché dovrei preoccuparmi di cosa dicono? Non mi pento delle scelte che ho fatto. Napoli? Ognuno pensa quello che vuole, è passato tempo ma alla fine è stata la decisione giusta. Mi pento soltanto di essermi spesso nascosto dalla gente per paura di cosa poteva dirmi. Tante persone fanno del male e vanno in giro a testa alta, noi facciamo soltanto uno sport e non possiamo uscire?".