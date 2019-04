DIRETTA NAPOLI ATALANTA FORMAZIONI / Fallito anche l'ultimo grande obiettivo stagionale con l'eliminazione dall'Europa League, Carlo Ancelotti attende una risposta importante dai suoi giocatori in Napoli-Atalanta. Gli azzurri vogliono difendere il secondo posto, ma dovranno vedersela con le ambizioni europee della squadra bergamasca che, dal canto suo, dovrà essere brava a non lasciarsi distrarre dalle semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma giovedì 25 aprile.

Calciomercato.it vi offre la sfida del San Paolo in tempo reale.



FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-ATALANTA

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 87; Napoli 67*; Inter 61; Milan 56; Roma 55; Atalanta* e Torino 53; Lazio 52; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Cagliari 40, Sassuolo e Spal 38; Parma 36; Bologna e Genoa 34; Udinese 33; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 14

* UNA GARA IN MENO

