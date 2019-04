Calciomercato, Zaha in Serie A? Blitz da 70 milioni

CALCIOMERCATO ZAHA / Al ManchesterUnited non è andata come sperava, ma al CrystalPalace il talentuoso Wilfried Zaha è tornato a brillare e si sta imponendo ad alti livelli, tanto da attirare le attenzioni dei principali club europei. Lo stesso attaccante classe '92 ha ribadito nelle ultime settimane l'intenzione di misurarsi su palcoscenici più importanti, aprendo le porte al trasferimento in una big.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In Italia, in particolare, Zaha è stato accostato a Milan e Inter , le quali dovranno però fare molta attenzione alle altre concorrenti europee. E, anzi, rischiano già di vederselo scappare. Secondo il 'Sunday Express' infatti il Tottenham si sta muovendo sulle sue tracce, ma il cammino in Champions League in questo momento assorbe completamente le attenzioni degli 'Spurs' che rischiano la beffa da parte del Paris Saint-Germain, pronto ad inserirsi con un'offerta superiore ai 70 milioni di euro.