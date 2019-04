JUVENTUS CAPELLO RONALDO / La Juventus ha conquistato il suo ottavo scudetto consecutivo, il primo con Ronaldo. Proprio sul portoghese si concentra Fabio Capello commentando il campionato vinto dai bianconeri in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport': "Ronaldo è stato importante, ma la Juventus lo avrebbe conquistato anche senza di lui. In ogni caso è chiaro che i 19 gol e la sua presenza in campo sono stati fondamentali".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Poi sulla Champions l'ex allenatore bianconero spiega: "Champions e campionato sono due competizioni diverse: 8 scudetti in 8 anni dimostrano che non hai avuto avversari, o comunque la concorrenza è sempre stata sui generis. La Champions è un torneo diverso, per velocità e intensità. L'esempio è. Dopo i trionfi di, nonostante gli investimenti di, non ha più raggiunto la finale".