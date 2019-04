CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI / Wanda Nara non ha dubbi sul futuro di Mauro Icardi: "E' ovvio che resterà all'Inter" le parole della moglie manager dell'ex capitano nerazzurro. Come al solito ospite di 'Tiki Taka', l'agente dell'attaccante argentino ha parlato nuovamente del futuro del numero 9 interista, mostrandosi sicura sulla decisione finale: "Certo che resta. Lautaro Martinez titolare? Scelte di Spalletti.

Ha lui il compito di scegliere sempre la squadra migliore, per il bene dell'Inter".

Poi su Ronaldo e la Juventus: "Cristiano ha firmato per tre anni, vedremo se sarà fallimento in quel momento: magari vince la Champions il prossimo anno. Tutto quello che Cristiano poteva fare in Champions, l'ha fatto nella partita con l'Atletico. Distacco dai bianconeri? Sarebbe emozionante vedere una squadra che lotta con loro". Infine sulla gara contro la Roma: "Risultato amaro per i nerazzurri direi, l'1-1 non mi piace. Certo, si può accettare un pari contro la Roma, un punto che ci avvicina all'obiettivo. Credo che alla fine sarà Champions".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui