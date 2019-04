CALCIOMERCATO NAPOLI ZAPATA / 4 anni e 55 gol dopo è tempo di tornare? Il Napoli sta pianificando un profondo restyling con diversi elementi in rosa che dovrebbero salutare per fare posto a nuovi volti e pensa anche ad un clamoroso ritorno: quello di Duvan Zapata. Classe '91, pescato proprio dagli azzurri in Argentina, dall'Estudiantes, il bomber colombiano ha trovato la sua consacrazione con la maglia dell'Atalanta dopo che al 'San Paolo' non era riuscito ad imporsi ed era stato dunque ceduto all'Udinese (prestito biennale) e poi alla Sampdoria (a titolo definitivo).

A Bergamo, però, la musica è cambiata ed ora i top club fanno la fila per averlo. Tra questi, appunto, lo stesso Napoli.

A riferirlo è l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' secondo il quale la dirigenza partenopea avrebbe incaricato un emissario di seguire l'Atalanta ed in particolare le prestazioni di Zapata per valutarne la crescita e le possibilità di reinserirlo nel nuovo contesto che il tecnico Carlo Ancelotti sta ridisegnando. Di sicuro, al momento, c'è che per riportarlo a 'casa' servirà una cifra di molto superiore ai 17 milioni di euro per cui fu ceduto alla Samp: l'Atalanta sta per esercitare infatti il riscatto dai blucerchiati per 26 milioni di euro (acquisto più costoso nella storia del club) e la valutazione è ulteriormente aumentata. Di molto.

