SERIE A MALAGO / Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato del momento del calcio italiano in un'intervista al 'Corriere dello sport', partendo dalle esclusioni delle italiane dalle coppe: "Tutte sono uscite giocando male. Calcio italiano in difficoltà? Si capisce anche dalla qualità espressa in campionato.

Nessuno ha coraggio, ognuno strappa alla partita quello che può e scappa".

Dal campo alle strutture: "Pensate che cosa accadrebbe da noi se un proprietario si presentasse ai tifosi e dicesse: per 2 o 3 stagioni niente acquisti, dobbiamo costruire lo stadio. (...) mi ha colpito molto il vuoto in alcuni settori del San Paolo, (...) è dagli anni novanta che leggo polemiche su quell'impianto. Probabilmente sarebbe consigliabile per i club mettere da parte venti milioni l'anno o accendere un mutuo e costruire lo stadio di proprietà, invece che mettere in rosa il 28esimo giocatore".

