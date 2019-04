CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Stagione ormai finita per il Napoli, fuori dall'Europa League e sicuro o quasi di un piazzamento in Champions League (12 punti a cinque giornate dalla fine del campionato): Carlo Ancelotti userà le ultime sei partite per capire su chi poter puntare nella prossima stagione.

In lista di sbarco ci sono diversi calciatori: dache hanno palesato alcuni limiti a, ora infortunato ma mai veramente coinvolto nel progetto azzurro; tra chi potrebbe andare via per scelta tecnica ci sono anche, tutti poco convincenti quando chiamati in causa e al centro delle ultime sul calciomercato che potete trovare CLICCANDO QUI

Capitolo a parte meritano Insigne e Mertens: il capitano sembra aver rotto con l'ambiente e anche con l'allenatore. L'addio che fine a qualche settimana fa sembrava impossibile ora è ipotesi quantomeno concreta anche se le richieste di De Laurentiis (dai 70 milioni) sembravano non trovare nessuna società pronta ad esaudirle. Legato al futuro del numero 24 c'è quello di Mertens: con il contratto in scadenza nel 2020, il belga sembrava essere alla sua ultima stagione in azzurro ma le cose ora sono in una fase di standby, anche in attesa di capire cosa accadrà con Insigne.

