Calciomercato Inter, da Spalletti a Conte e il top player: maxi-vertice, si decide

CALCIOMERCATO INTER ULTIME SPALLETTI CONTE / Il pareggio interno nel big match contro la Roma non chiude i conti per la qualificazione alla prossima Champions League, ma consente all'Inter di avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo stagionale e di iniziare già a programmare le mosse in vista della prossima estate. In particolare dopo il rientro in Italia del presidente Steven Zhang, rientrato in Italia (ieri sera era in tribuna) alle porte di una settimana che sarà molto importante per la società nerazzurra.

Da un lato il campo, con il big match contro la Juventus sabato sera, dall'altra il calciomercato e la pianificazione della sessione estiva.

Come riferisce 'Tuttosport' infatti è atteso in settimana un vertice con la dirigenza al gran completo (lo stesso presidente avrebbe chiesto a tutti di rimanere a Milano) per stabilire il budget a disposizione per il prossimo mercato e innanzitutto il futuro della panchina. Antonio Conte resta un serio candidato ed il nome principale su cui si sta lavorando qualora non dovesse essere confermato Luciano Spalletti, che pure ha riguadagnato un po' di terreno. Preso Godin (a parametro zero dall'Atletico), vanno avanti i contatti per Danilo del Manchester City mentre dall'esito del vertice dirigenziale usciranno indicazioni più chiare anche sulle altre strategie, con la certezza che il grande investimento per un top player sarà fatto a centrocampo. Per entrare nel vivo delle manovre in attacco, invece, bisognerà aspettare le partenze di Ivan Perisic e, molto probabilmente, Mauro Icardi.

