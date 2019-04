CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Zidane non si è certo nascosto: vuole Paul Pogba nel suo nuovo Real Madrid. La squadra spagnola per la prossima stagione avrà molti volti nuovi e il tecnico francese vorrebbe anche il suo connazionale, come riportano le notizie di calciomercato disponibili CLICCANDO QUI.

Florentinoè pronto a fare uno sforzo economico ma l'affare si preannuncia tutt'altro che semplice: si parte dalla resistenza delche non sembrerebbe orientato a cedere la sua stella se non a fronte di un'offerta stellare. Sempre dal punto di vista economico c'è da considerare anche l'ingaggio dell'ex Juventus: se fosse confermato l'attuale stipendio Pogba diventerebbe a mani basse il calciatore più pagato della rosa, superando anche il capitano. Infine, come si legge su 'as.com', la dirigenza del Real ha qualche perplessità nel trattare con Minocon il quale i rapporti non sono dei migliori. Alla finestra resta lache potrebbe provare a riportare in Serie A il centrocampista francese.