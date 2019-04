CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / "Resto al 1000%" ha detto subito dopo la partita e la vittoria dello scudetto poi via social ha anche aggiunto: "Orgoglioso di contribuire a scrivere la storia di un club eccezionale, che mi ha fortemente voluto e per il quale sono onorato di giocare. Sono felice.

Siamo un gruppo forte e straordinario!"resta alla, spazza via le voci su un possibile addio dopo appena un anno ma ora occorre costruire una squadra che possa puntare alla Champions League, il trofeo più ambito in casa bianconera e quello per il quale è stato acquistato CR7.

Ecco allora che Paratici dovrà darsi da fare per completare una rosa che, complici anche numerosi infortuni, non si è fatta trovare pronta nel momento più importante della stagione. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera è risolvere l'enigma Dybala: la 'Joya' ha vissuto forse la sua peggior stagione a Torino e bisognerà decidere come cambiare la situazione. Resta o va via? Nonostante le dichiarazioni di facciate la seconda ipotesi non è così remota anche perché c'è da 'finanziare' un mercato che potrà essere importante. Preso Ramsey, servirà almeno un altro centrocampista e poi c'è da ringiovanire la difesa con de Lit e Ruben Dias come obiettivi principali. In attacco i nomi non cambiano: Icardi, Chiesa, Joao Felix, ognuno con caratteristiche diverse, tutti accomunati dal prezzo non certo basso. Ma Ronaldo resta ed allora c'è da costruire la squadra per vincere la Champions...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui