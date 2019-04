CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / Milan Skriniar ha parlato a 'Sky' dopo la gara Inter-Roma.

Il centrale slovacco ha dribblato la domanda sul futuro: "Champions decisiva per il mio futuro? Per me è molto importante. Ma è importante per tutta l'Inter: la Champions è la cosa più grande del calcio e vogliamo e dobbiamo lottare fino all'ultima partita perché lo vogliamo fare".