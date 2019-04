INTER ROMA FLORENZI / Alessandro Florenzi ha parlato a 'Sky' dopo Inter-Roma: "Non che prima non eravamo squadra, avevamo perso un po' di vista la carreggiata centrale. Oggi era l'inizio dell'ultima curva, c'è il rush finale e dobbiamo dare tutto. Il pareggio è il risultato giusto questa sera. Corsa Champions? Finché la matematica non dà il suo verdetto siamo tutti dentro, ci saranno molte partite che daranno tanti punti.

La classifica non mi piace ma possiamo fare meglio e dalla prossima daremo il 120% per questa maglia".

RANIERI - "Ci vuole tempo per portare la sua filosofia di gioco. Con Di Francesco, ad esempio, stasera li avremmo pressati alti. Con Ranieri abbiamo un castello da proteggere e tutti e undici dobbiamo difendere questo castello: è la sua filosofia, ci abbiamo messo un po' di tempo a capirlo come è normale che sia altrimenti eravamo fenomeni".

