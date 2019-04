Inter-Roma, Ranieri: "Gol subito? Ecco perché"

INTER ROMA RANIERI / E' un Claudio Ranieri moderatamente soddisfatto quello che commenta il pareggio della sua Roma in casa dell'Inter. Il tecnico giallorosso è intervenuto a 'Sky Sport': "Potevamo fare di più e gestire meglio alcune ripartenze, ma venire qui a San Siro e fare una partita di questo tipo è motivo di soddisfazione - ha spiegato - Calo fisico? Non so, ne parlerò con i ragazzi, di certo l'Inter nel secondo tempo tende sempre a fare meglio.

Il gol subito? Doveva esserea entrare in area e seguire uno dei centrocampisti, invecesi è trovato praticamente due contro uno. La squadra comunque ha giocato compatta, anche se dopo venti minuti ho dovuto spostare Pellegrini a centrocampo perché tra le linee in copertura non avevamo distanze ottimali. Ci siamo difesi troppo bassi? E' vero, vorremmo fare meglio, l'obiettivo è quello. Ma in questo momento devo gestire l'autonomia non ottimale di tanti giocatori. Ritmo diverso inrispetto alla? I nostri giocatori e allenatori sono bloccati dalla pressione psicologica. Lì c'è molta meno tattica, ci si allena e si gioca a mille all'ora. Non c'è tempo per pensare, da un certo punto di vista c'è meno stress e pesa di meno tutto".