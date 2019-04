JUVENTUS FIORENTINA NEDVED / Oltre al ds Paratici anche il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto in zona mista dopo il successo sulla Fiorentina e la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo: "E' qualcosa di pazzesco, di impossibile.

Non si ripeterà mai più che una squadra vinca otto scudetti di seguito, soprattutto in un campionato difficile come quello italiano. Questo grazie al lavoro di grandissimi giocatori e allenatori. Il duro lavoro, la voglia di vincere sempre e la mentalità juventina hanno fatto la differenza.? E' stato immenso".