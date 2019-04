JUVENTUS FIORENTINA PARATICI / Fabio Paratici è intervenuto in zona mista dopo la vittoria della Juventus sulla Fiorentina e la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo da parte della 'Vecchia Signora': "Lavoriamo tutto l'anno per dare supporto alla squadra, attraverso lo scouting e il confronto con il presidente, Nedved e l'allenatore. L'obiettivo è quello di costruire sempre qualcosa di migliore rispetto al presente. Ma adesso non pensiamo alla programmazione, dobbiamo festeggiare.

Otto scudetti di fila sono qualcosa di fantastico, di impensabile quando abbiamo conquistato il primo. La gente che fa sport sa quanto sia difficile vincere, ancora più difficile ripetersi e poi addirittura vincerne otto consecutivamente. Siamo orgogliosi di questo traguardo: voglio ringraziere i due allenatori che abbiamo avuto in questi otto anni, tutti i giocatori e tutti quelli che hanno lavorato per la Juventus. Dobbiamo fare i complimenti pure alle ragazze, anche loro oggi si sono ripetute vincendo il secondo scudetto consecutivo". Il capo area sport bianconero si emoziona infine parlando del ritiro di Andrea: "Gli do un grande abbraccio, è stato un giocatore fantastico".