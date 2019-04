INTER ROMA ICARDI / Cori contro Mauro Icardi durante Inter-Roma: dalla Curva Nord sono stati intonati cori con insulti rivolti all'ex capitano ("Icardi uomo di m..." ma lo stadio si è ribellato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Fischi per coprire i cori indirizzati all'attaccante argentino cheha portato con sé in panchina preferendo schierare dal primo minuto. Il rapporto tra Icardi e la Curva Nord non è mai stato idilliaco e la rottura con la società delle ultime settimane non ha fatto altro che aggravare la situazione.