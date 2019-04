JUVENTUS FIORENTINA CHIELLINI / Nella Juventus campione d'Italia, non ha preso parte per infortunio alle ultime gare Giorgio Chiellini, che però ha partecipato con grande entusiasmo da bordo campo, al termine della gara con la Fiorentina. "La Juventus è una famiglia, a stare fuori soffro ancora di più - ha dichiarato a 'DAZN' - Per questo spero di giocare almeno per un altro paio d'anni. Grande delusione l'altra sera in Champions League, siamo arrivati nelle condizioni non ottimali.

Dobbiamo continuare a crescere e lavorare come abbiamo sempre fatto. In campionato però abbiamo battuto record su record e ora ci godiamo una grande vittoria. Ora come ora non ci rendiamo conto delle pagine di storia che stiamo scrivendo, otto scudetti di fila non so quando verranno mai ripetuti in Italia. Festeggiamo, poi penseremo al futuro.? Vivere accanto a lui ti fa migliorare tutti i giorni, ti fa carpire determinati modi di fare per arrivare sempre ai massimi livelli. E' diverso da tutti gli altri e continuerà a dimostrarlo. Non c'erano dubbi sul fatto che rimanesse".