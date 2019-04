Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS FIORENTINA MONTELLA / Vincenzo, tecnico della, fa i complimenti allaper la vittoria dello scudetto, ma è rammaricato per la sua squadra: "La Juve trionfa con merito ma lo scudetto non lo ha vinto certo oggi - ha dichiarato a DAZN - Peccato, abbiamo fatto una bella partita e in termini di occasioni avremmo meritato di più. La nostra partita comunque è giovedì. Non so se ci capiterà di creare nuovamente tante palle gol, dovremo essere più bravi a finalizzarle. Due giorni di riposo in meno per l'? Hanno una rosa importante per sopperire".