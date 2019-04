JUVENTUS FIORENTINA CRISTIANO RONALDO / La Juventus è campione d'Italia per l'ottava volta di fila dopo il 2-1 con la Fiorentina.

Primo campionato vinto inper, che a DAZN comunica tutta la sua felicità: "Sono molto contento di aver vinto il primo scudetto qui in Italia. Chiudiamo la stagione con lo scudetto e con la Supercoppa, non è mai facile vincere in queste competizioni, siamo felici per i risultati raggiunti".