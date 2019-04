p>CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Ottavo scudetto di fila per la, il primo italiano per: il cinque volte pallone d'oro, arrivato a Torino in estate, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della sfida contro lache ha laureato la Vecchia Signora per la 35esima volta nella sua storia Campione d'Italia. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il campione portoghese ha rilasciato un'importante dichiarazione in vista del suo futuro in bianconero: ''Champions League? La vince solo una squadra, non si vince schioccando le dita. Siamo felici per la stagione che abbiamo fatto, l'anno prossimo ritenteremo e proveremo a vincerla. Un altro anno alla Juventus? Mille per cento".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui