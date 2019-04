JUVENTUS FIORENTINA PAGELLE CHIESA RONALDO / La Juventus festeggia l'ottavo scudetto consecutivo, rimontando l'iniziale vantaggio della Fiorentina firmato da Milenkovic. Alex Sandro pareggia i conti, un lampo di Cristiano Ronaldo provoca l'autorete decisiva di Pezzella. Non basta alla squadra di Montella uno scatenato Chiesa, che colpisce due legni.

JUVENTUS

Szczesny 6,5 - Milenkovic lo fredda subito. Si procura una botta ma non demorde. Salvifico al 90' su Dabo.

Cancelo 6 - Si sveglia nella ripresa dopo un primo tempo anonimo. Stavolta puntuale nelle chiusure.

Bonucci 6 - Chiesa è un incubo, ma è decisivo in un paio di chiusure.

Rugani 5,5 - Primo tempo in apnea di fronte allo scatenato Chiesa. Soffre meno nel prosieguo della partita.

Alex Sandro 6,5 - Il gol del pareggio lo scuote. Più incisivo nella ripresa.

Emre Can 5,5 - Motori spenti per il tedesco, in difficoltà di fronte ai dirimpettai viola.

Pjanic 6 - Cerca di dare idee ad una Juve in difficoltà. Non incanta ma è comunque utile (dal 65' Bentancur 6 - Forze fresche in mezzo, pensa più a contenere).

Matuidi 5,5 - Impegno e polmoni come sempre non mancano, però è troppo impreciso sul piano tecnico.

Cuadrado 5,5 - Ha una gran voglia di riprendersi il tempo perduto, ma la condizione non è ottimale (dall'87' De Sciglio s.v.).

Cristiano Ronaldo 6 - Non trova mai la posizione nel primo tempo, nessuno squillo a referto. Più incisivo dopo l'intervallo, con uno scatto dei suoi provoca l'autorete di Pezzella.

Bernardeschi 5,5 - Si prende delle responsabilità, ci tiene a riscattare la prova incolore contro l'Ajax. Ma fa sempre un tocco in più nelle giocate che contano (dal 74' Kean 6 - Poche palle giocabili, si sacrificare nell'ultimo spezzone di gara).

Allenatore: Allegri 6,5 - La Juventus supera lo shock iniziale, le scorie si Champions si fanno sentire. Qualche fischio dalle tribune: ma risultati e numeri - almeno in campionato - sono tutti dalla sua parte.

FIORENTINA

Lafont 6 - Attento sulle conclusioni dalla distanza, poteva fare un po' meglio sulla rete di Alex Sandro. Risponde da campione su Pjanic.

Milenkovic 6,5 - Sgroppata vincente che gela subito lo 'Stadium', sfruttando al meglio l'assist d Chiesa.

Diligente dietro, spinge con costanza.

Pezzella 5,5 - Puntuale e preciso per un tempo, poi la goffa autorete che condanna i gigliati.

Ceccherini 6 - Attento nelle chiusure, non sfigura di fronte allo spauracchio Ronaldo.

Hancko 4,5 - L'anello debole della retroguardia viola. Si perde Alex Sandro nel pareggio bianconero e si fa infilare da Ronaldo anche in occasione del raddoppio.

Mirallas 6 - Con Chiesa non dà punti di riferimento alla Juventus. Dà imprevedibilità ai viola, manca però un pizzico di cinismo (dall'80' Fernandes s.v.).

Veretout 6 - Dà i tempi alla squadra di Montella, appoggiando bene le punte. Meno lucido nella ripresa.

Dabo 6,5 - Muro in mediana, dalle sue parti non si passa. L'ultimo ad arrendersi, alla fine spreca una ghiotta chance per il 2-2.

Benassi 6 - I suoi inserimenti sono una costante, serve una gran palla a Chiesa (dal 74' Gerson 5,5 - Pochi spunti degni di nota).

Chiesa 7,5 - Letteralmente imprendibile: assist vincente per Milenkovic e due pali da urlo. Fa sempre paura alla difesa bianconera: Paratici avrà preso nuovi appunti… (dal 65' - Muriel 5,5 Non si accende).

Simeone 5 - Corre tanto ma sbaglia tutte le scelte, compreso un passaggio a Chiesa tutto solo davanti a Szczesny che poteva risultare letale per la Juve.

Allenatore: Montella 6,5 - Bella Fiorentina per un'ora, ma i suoi non capitalizzano le numerose occasioni create dopo il vantaggio di Milenkovic. Comprensibile calo nella ripresa, forse toglie un po' presto lo scatenato Chiesa.

Arbitro: Pasqua 6,5 - Gestisce bene le situazioni più intricate. Bravo nel valutare correttamente alcuni episodi in area di rigore.

TABELLINO

Juventus-Fiorentina 2-1

5' Milenkovic (F); 37' Alex Sandro; 53' aut. Pezzella

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic (65' Bentancur) Matuidi; Cuadrado (87' De Sciglio), Cristiano Ronaldo, Bernardeschi (74 Kean). All.: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, Barzagli, Spinazzola, Mavididi, Nicolussi Caviglia

Fiorentina (4-4-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Hancko; Mirallas (80' Fernandes), Veretout , Dabo, Benassi (72' Gerson); Chiesa (65' Muriel), Simeone. All.: Montella. A disposizione: Brancolini, Ghidotti, Laurini, Biraghi, Norgaard, Beloko, Fernandes, Graiciar, Vlahovic, Vitor Hugo

Arbitro: Pasqua (sez. Tivoli)

VAR: Di Bello

Ammoniti: Gerson (F)

Espulsi:

Note: recupero 2' e 3'; spettatori 40.339

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui