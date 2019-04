Lazio-Chievo, Milinkovic-Savic chiede scusa

MILINKOVIC SAVIC LAZIO CHIEVO ESPULSIONE / Milinkovic-Savic è stato tra i protagonisti in negativo della sconfitta della Lazio contro il Chievo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista espulso per un calcio aha chiesto scusa attraverso i social: "Voglio chieder scusa a tutti i miei compagni tifosi - scrive sulla propria storia di Instagram - e a tutto il popolo laziale. Non succederà più, mi dispiace che sia successo in questo momento difficile, voglio dimenticarlo il prima possibile. Non molliamo e andiamo avanti fino alla fine!