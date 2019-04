SERIE A JUVENTUS FIORENTINA / Dopo la scottante eliminazione rimediata in settimana contro l'Ajax che ha messo fine al percorso bianconero in Champions League, la Juventus si è laureata con cinque giornate d'anticipo Campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Decisiva la vittoria conquistata questo pomeriggio all'Allianz Stadium contro la Fiorentina di Vincenzo Montella, anche se agli uomini di Allegri sarebbe bastato un solo punto.

Partita in salita con gli ospiti che passano dopo pochi minuti in vantaggio grazie ad un tap-in vincente da pochi metri di: la Juventus subisce il colpo, la Fiorentina non riesce però a sfruttare i grandi spazi concessi dalla difesa bianconera con la sfortuna che toglie due eurogol ache colpisce nella prima frazione ben due legni. I bianconeri trovano il pareggio prima di rientrare negli spogliatoi con, abile ad anticipare tutti sul calcio d'angolo battuto da. Nel secondo tempo la Juve mette il piede sull'acceleratore e passa in vantaggio al minuto 53' grazie ad un autogol di. Nel finale la paritta rimane frizzante ma il risultato non cambia.

Ottavo scudetto di fila per la Juventus che conquista così il 35esimo tricolore della sua storia: il quinto consecutivo per Allegri che può archiviare subito la brutta parentesi europea consolandosi con questo importante record.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 87; Napoli 67*; Inter 60*; Milan 56; Roma 54*; Atalanta* e Torino 53; Lazio 52; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Cagliari 40, Sassuolo e Spal 38; Parma 36; Bologna e Genoa 34; Udinese 33; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 14

* UNA GARA IN MENO

