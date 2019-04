p>CALCIOMERCATO BOLOGNA MIHAJLOVIC / Un altro importante passo verso la salvezza: ildi Sinisaquesto pomeriggio ha inflitto un roboante 3-0 alladiportandosi a quota 34 punti, a cinque lunghezze di distanza dall'Empoli che occupa la terzultima posizione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Al termine del match l'allenatore rossoblù però non si è sbilanciato su una sua possibile permanenza in Emilia: ''Il mio futuro? Posso solo dire che sarà qui a Bologna almeno fino al 25/26 maggio. Ora non penso ancora al mio futuro e a quello che sarà, penso solo a salvare il Bologna. Soltanto dopo incontrerò la dirigenza per parlare. Il mio futuro è ancora incerto''.

