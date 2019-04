JUVENTUS FIORENTINA PAGELLE PRIMO TEMPO / Prima tempo di marca Fiorentina all'Allianz Stadium', con la Juventus salvata per il momento dal bel colpo di testa di Alex Sandro. I viola passano subito in vantaggio con Milenkovic, ma non capitalizzano al meglio il predominio avuto per gran parte dei primi 45 minuti.

Imprendibile(assist vincente e due pali per il gioiellino di Montella), non incide invecenelle fila bianconere.

Juventus-Fiorentina 1-1 (parziale primo tempo)

5' Milenkovic (F); 37' Alex Sandro

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cancelo 5,5, Bonucci 6, Rugani 5,5, Alex Sandro 6,5; Emre Can 5,5, Pjanic 6, Matuidi 5,5; Cuadrado 5,5, Cristiano Ronaldo 5,5, Bernardeschi 6. All.: Allegri 6

Fiorentina (4-4-2): Lafont 6; Milenkovic 7, Pezzella 6,5, Ceccherini 6,5, Hancko 5,5; Mirallas 6,5, Veretout 6,5, Dabo 6, Benassi 6,5; Chiesa 7,5, Simeone 5. All.: Montella 6,5

Arbitro: Pasqua (sez. Tivoli)

VAR: Di Bello

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

