Nonostante il vantaggio conquistato dopo pochi minuti dall'inizio della partita, la Fiorentina sta continuando ad attaccare all'Allianz Stadium approfittando dei troppi spazi concessi in questo primo tempo dalla Juventus alla ricerca del secondo gol.

La formazione viola al minuto 27' ha trovato anche la via della seconda rete ma è stato decisivo l'utilizzo del Var che annullato il gol siglato da Simeone: l'attaccante argentino, come confermato dalle immagini, risulta essere in effetti al di là della linea difensiva bianconera dopo l'assist servito da Mirallas.

