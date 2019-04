Juventus-Fiorentina, lo 'Stadium' si divide per Allegri

JUVENTUS FIORENTINA ALLEGRI / Applausi per i giocatori della Juventus alla lettura delle formazioni prima del match contro la Fiorentina, che potrebbe valere l'ottavo scudetto consecutivo per la 'Vecchia Signora'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il popolo bianconero si è un po' diviso invece per Massimiliano, con qualche fischio arrivato dalle tribune dell''Allianz Stadium' e in particolare dalla Curva Sud per l'allenatore livornese, confermato dal presidentenel post-gara del match con l'Ajax dopo la cocente eliminazione dalla Champions League.