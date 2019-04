Juventus-Fiorentina, l'accoglienza dei tifosi e il gesto di Ronaldo

JUVENTUS FIORENTINA RONALDO TIFOSI / Alla Juventus basta un punto questo pomeriggio nel match contro la Fiorentina per conquistare l'ottavo scudetto consecutivo. Squadra accolta tra gli applausi sia l'ingresso allo stadio che poi in campo per il riscaldamento, con una parte della Curva Sud dell''Allianz Stadium' che ha però esposto gli striscioni al contrario continuando nella protesta per l'aumento del costo dei biglietti.

I tifosi hanno applaudito e intonato cori per i giocatori di, contra gli altri che ha ricambiato salutando la gente sulle tribune. Viste le assenze ditorna capitano per l'occasione Leonardo, che aveva indossato già la fascia in questa stagione nel match dello scorso ottobre con il Genoa.

M.D.A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui