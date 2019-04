PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI FROSINONE VOTI/ Il Cagliari raggiunge quota 40 punti e affossa il Frosinone di Marco Baroni grazie al rigore trasformato da Joao Pedro, freddissimo dagli 11 metri. Una sfida molto fisica, come del resto capita quando i sardi sono in campo, che però non ha visto reti siglate da Leonardo Pavoletti, uno degli uomini più attesi data anche l'assenza di Nicolò Barella per squalifica.

CAGLIARI

Cragno 6,5

Srna 6,5

Ceppitelli 6

Klavan 6,5. Dal 61' Romagna 6

Lykogiannis 6,5

Faragò 4,5

Cigarini 6

Ionita 6,5

Birsa 5,5. Dal 73' Padoin 6

Joao Pedro 7. Dall'85' Deiola S.V.

Pavoletti 5,5

All. Maran 7

FROSINONE

Sportiello 6

Goldaniga 5

Ariaudo 5,5

Capuano 5

Zampano 6.

Dal 62' Pinamonti 5,5

Paganini 6,5

Maiello 6

Valzania 5,5. Dall'80' Trotta S.V.

Beghetto 6

Ciano 5,5

Ciofani 5. Dal 76' Dionisi 5,5

All. Baroni 5,5

ARBITRO: Abisso 6

TABELLINO

Cagliari-Frosinone 1-0

Cagliari(4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan (Dal 61' Romagna), Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa (Dal 73' Padoin); Joao Pedro (Dall'85' Deiola), Pavoletti. All. Maran

Frosinone(3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano, Zampano (Dal 62' Pinamonti); Paganini, Maiello, Valzania (Dall'80' Trotta), Beghetto; Ciano, Ciofani (Dal 76' Dionisi). All. Baroni

Arbitro: Abisso (Palermo)

Marcatori: 27' Joao Pedro (C)

Ammoniti: 82' Joao Pedro (C), 90' Ciano (F)

Espulsi: 79' Faragò (C) (Somma di ammonizioni)

