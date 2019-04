GENOA TORINO MAZZARRI / Walter Mazzarri contento per la vittoria del suo Torino contro il Genoa. Il tecnico ha rilasciato alcune parole a fine partita: "Prandelli non è uno di primo pelo, loro ci pressavano e ci davano fastidio. Nel primo tempo non eravamo noi, mi sono arrabbiato tanto: ci siamo guardati in faccia e i ragazzi hanno reagito, anche se altre volte abbiamo giocato molto meglio - le sue parole a 'Sky Sport' - Nel secondo tempo si è fatto molto meglio, si poteva pure chiudere la partita. In uno stadio così si sente la gente che c'è. Sirigu da Champions? Ha fatto una parata da fuoriclasse. Lui in questo momento mi sembra che è arrivato al top della maturazione. E' il più forte in Italia.

? Noi siamo la rivelazione del campionato, stiamo facendo cose straordinarie e abbiamo tutto da guadagnare. Il Milan non scherza, ha giocatori di livello e pagati tanto. E' una squadra forte e noi dobbiamo affrontarla con organizzazione e spensieratezza. Più cattivo? Lo sono stato tra il primo e il secondo tempo. Dal punto di vista mentale non puoi sbagliare una partita contro il Milan. Lo affronteremo con l'entusiasmo del nostro popolo. Ci sono cinque finali, vediamo cosa succede".

LA CHAMPIONS - "Ccà nusciuno è fesso, ora mi fate diventare napoletano. Se ricordate, l'anno scorso sono arrivato in corsa. Il nostro popolo si lamentava che a gennaio eravamo già fuori da tutto. Quest'anno si sono fatti passi da gigante. C'era un po' di vittimismo, ora stiamo dando fastidio a tutti. Il popolo vuole la Champions? E noi gliela daremo. Ma piedi per terra".

