Calciomercato Cagliari, affare Barella: Giulini 'spaventa' le grandi

CALCIOMERCATO CAGLIARI GIULINI BARELLA / Momento felice in casa Cagliari per la salvezza quasi acquisita oggi nel match contro il Frosinone. Il presidente Giulini, a fine gara, ha parlato anche di mercato: "Siamo molto contenti di essere arrivati a quaranta punti prima di Pasqua. Faccio i complimenti a squadra e allenatore. Oggi è stata la vittoria di un grande gruppo.

Il nostro campionato non finisce oggi, vogliamo arrivare più in alto - le sue parole a 'Sky Sport' -? Era già un paio di anni che lo corteggiavo. Sa gestire il gruppo alla grande. Credo che è uno dei migliori in Italia e ce lo teniamo stretto. Offerte per? Cercheremo di tenere i nostri giocatori migliori. L'estate scorsa e a gennaio sono arrivate offerte. Non sarà semplice ma cercheremo di tenerlo. Lui voleva rimanere a gennaio ed è stato tutto più semplice. Vedremo cosa accadrà".