Lazio-Chievo, Inzaghi: "Gara condizionata da espulsione e infortuni"

LAZIO CHIEVO SIMONE INZAGHI / Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha commentato l’inatteso ko col Chievo ai microfoni di ‘DAZN’: “Era una partita importantissima, abbiamo approcciato non bene e commesso una grandissima ingenuità, con l’espulsione abbiamo compromesso la partita. Nel secondo tempo sono arrivati i due gol, abbiamo riaperto la gara con la forza d’inerzia, colpendo anche un palo che poteva valere il pali. Abbiamo subito anche un’altra espulsione a gara conclusa ed è un’altra perdita grave per il nostro cammino.

In determinati momenti veniamo a mancare”.

CHIEVO - “I ragazzi negli ultimi due giorni avevano lavorato bene, forse il primo caldo ci ha penalizzato. I clivensi hanno fatto la loro partita, ma il tutto è stato condizionato dall’espulsione e dagli infortuni”.

ESPULSIONE - “Il calendario non sarà semplice, avremo delle defezioni e dobbiamo mantenere la calma. La sconfitta compromette la nostra corsa verso l’Europa, ora però concentriamoci in vista della Coppa Italia”.

SEMIFINALE - “Dobbiamo cercare di voltare pagina e pensare a mercoledì, dove ci giochiamo un pezzo importante di stagione”.

TIFOSI - “Lo sciopero ha influito, non so perché lo abbiano fatto, non avere la Curva al nostro fianco però è un peccato”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui