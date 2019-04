PAGELLE E TABELLINO EMPOLI SPAL VOTI/ La SPAL di Leonardo Semplici trova tre punti fondamentali in ottica salvezza dopo la vittoria interna contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Un trionfo arrivato grazie alla rete in torsione di Sergio Floccari ed alla super doppietta di Andrea Petagna, sempre più protagonista in questa stagione. Non bastano alla squadra di Andreazzoli le marcature firmate Caputo e Traoré, ora è davvero dura la lotta dei toscani per la salvezza.

EMPOLI

Dragowski 5,5 - Non riesce a ripetere la super prestazione di Bergamo ed è sfortunato sul rigore di Petagna.

Nikolaou 5 - Poco reattivo contro le giocate degli avanti spallini sui quali potrebbe fare molto meglio.

Maietta S.V. Dal 15' Rasmussen 5,5 - Non sufficiente ma neanche così male come il suo compagno di reparto.

Veseli 6 - Non malissimo in fase difensiva e si affaccia anche pericolosamente in attacco nel finale.

Dell'Orco 4,5 - La sua prestazione negativa in entrambe le fasi costringe Semplici alla sostituzione all'inizio della ripresa. Dal 46' Mchelidze 6 - Qualche spunto di livello del centravanti empolese.

Bennacer 6 - Cerca qualche geometria interessante ma non riesce a mordere, soprattutto quando arriva alla conclusione.

Capezzi 5 - Lento e impacciato nell'impostazione del gioco, da lui non si riesce mai a ripartire. Dal 73' Brighi S.V.

Traoré 6,5 - Costruisce un gol di pregevolissima fattura. Unico neo, il cartellino giallo rimediato nella ripresa.

Di Lorenzo 5,5 - Meno incisivo del solito sulla sua fascia.

Krunic 5,5 - Inizia alla grande con un assist poi sparisce dalla sfida e cede al nervosismo.

Caputo 6,5 - Timbra ancora il cartellino ma, in questa giornata, la sfida fra bomber di provincia la vince Andrea Petagna.

All. Andreazzoli 5 - Una sconfitta che consente al Bologna di allungare. Ora tutto nelle mani dello scontro diretto del prossimo turno.

SPAL

Viviano 6,5 - Un paio di buonissimi interventi che salvano il risultato nella seconda frazione di gioco.

Cionek 6 - Solita difesa rocciosa, deve fare più attenzione nel non prendere rischi eccessivi all'interno della sua area di rigore.

Vicari 6,5 - Troneggia al centro della sua difesa.

Poteva far meglio soltanto in occasione della rete di Traoré.

Bonifazi 6,5 - L'ex difensore del Torino ha trovato una continuità davvero importante per l'assetto tattico della SPAL.

Lazzari 6 - Mette lo zampino firmando l'assist per Floccari. Per il resto sembra un po' opaco. Dall'86' Felipe S.V.

Murgia 6,5 - Si affaccia diverse volte da Dragowski arrivando alla conclusione con una certa frequenze, bene l'ex Lazio.

Missiroli 6 - Ordinaria amministrazione per il centrocampista della SPAL.

Kurtic 5,5 - L'incursore di Leonardo Semplici avrebbe potuto fare qualcosina in più.

Costa 6,5 - Prestazione convincente dell'esterno che si riscatta dopo qualche apparizione non esaltante nelle ultime uscite.

Petagna 8 - Deus ex machina della sfida: doppietta e contropiede che porta alla rete (bellissima) di Antenucci. Mancini ha un nuovo attaccante su cui poter puntare. Dal 90' Schiattarella S.V.

Floccari 7 - E' in un momento d'oro e, dopo la rete alla Juventus, bissa il suo score con una girata da centravanti vecchio stile. Dall'83' Antenucci 6,5 - Entra e lascia il segno con una cannonata che vale il 2-4.

All. Semplici 7,5 - Una vittoria che vale moltissimo non solo per la classifica. Difesa rocciosa e grandi reti sono le altre notizie per il tecnico toscano.

ARBITRO: Rocchi 6,5 - Gestisce con attenzione e criterio una partita davvero complicata per la posta in palio.

TABELLINO

Empoli-SPAL 2-4

Empoli(3-5-2): Dragowski; Nikolaou, Maietta (Dal 15' Rasmussen), Veseli; Dell'Orco (Dal 46' Mchelidze), Bennacer, Capezzi (Dal 73' Brighi), Traore, Di Lorenzo; Krunic, Caputo. All. Andreazzoli

SPAL(3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari (Dall'86' Felipe), Murgia, Missiroli, Kurtic, Costa; Petagna (Dal 90' Schiattarella), Floccari (Dall'83' Antenucci). All. Semplici

Arbitro: Rocchi (Firenze).

Marcatori: 22' Caputo (E), 38' Petagna (S), 44' Floccari (S), 47' Traoré (E), 61' Petagna (S), 88' Antenucci (S)

Ammoniti: 30' Lazzari (S), 40' Cionek (S), 52' Traoré (E), 62' Petagna (S), 71' Missiroli (S), 76' Brighi (E), 82' Murgia (S), 90' Krunic (E)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui