LAZIO CHIEVO PAGELLE TABELLINO /Succede tutto nel secondo tempo all’Olimpico. Il Chievo già retrocesso vince contro la Lazio 2-1 grazie alle reti di Vignato e Hetemaj, autore di una grande prova. Nella Lazio male Milinkovic, espulso nel primo tempo, e bene Caicedo.





LAZIO

Strakosha 5 - Due gol ai primi due tiri subiti. Non compie interventi miracolosi.

Patric 5 - Inzaghi lo richiama in panchina prima dell’intervallo dopo l’espulsione di Milinkovic. Fino a quel momento non pervenuto. Dal 38’ Parolo 4,5 - In occasione del primo gol si fa disorientare da Vignato con grande facilità. Al di là di un tiro nel primo tempo, non entra mai nel vivo del gioco. Fuori condizione.

Acerbi 5,5 - E’ l’ultimo a mollare, ma risente della prestazione collettiva della squadra.

Radu s.v. - La sua gara dura meno di un quarto d’ora. Il problema alla caviglia non è ancora risolto. Dal 14’ Luiz Felipe 5,5 - Entra bene, ma cala con il passare di minuti. Concentrato.

Marusic 4,5 - In occasione del gol di Hetemaj sbaglia posizione e manca la marcatura. Male anche in fase offensiva.

Milinkovic 4 - Espulso al 35’ per un fallo di reazione su Rigoni. Un’ingenuità che lascia la Lazio in dieci.

Badelj 4,5 - La mancanza di Leiva si sente. Compassato e prevedibile. Dal 57’ Correa 6 - Con il suo ingresso la squadra, anche in inferiorità numerica, acquista dinamismo. Colpisce un palo nel finale.

Luis Alberto 5 - La qualità c’è, la corsa meno. Dai suoi piede nasce sempre qualcosa di pericoloso.

Durmisi 4,5 - Avrebbe l’occasione di riscattare l’errore di Milano e la manca clamorosamente. Al suo primo anno di Serie A non si dimostra all’altezza della situazione.

Caicedo 6 - Lotta su ogni pallone e accorcia le distanze con un gol.

Immobile 5 - Cerca il gol in ogni modo e svaria su tutto il fronte, ma i difensori del Chievo gli prendono le misure.

S. Inzaghi 4,5 - La sua squadra manca l’ennesima opportunità per riaprire il discorso Champions.

Mancano gioco e personalità.

Semper 6 - Bene nelle uscite alte. Inoperoso.

Depaoli 6 - Le incursioni di Milinkovic non sono un problema. Efficace.

Bani 5,5 - Se la cava con esperienza contro Immobile. Caicedo lo supera in occasione dell’1-2.

Cesar 6 - Fa valere il fisico negli anticipi. Veterano.

Barba 5,5 - Si limita al compitino. Potrebbe affondare di più sulla sua fascia.

Leris 6 - Ripaga la fiducia del mister. Utile alla causa.

Rigoni 6 - Fa innervosire Milinkovic che reagisce e viene espulso. E’ il metronomo dei gialloblù. Dal 69’ Diousse 6 - Energia da vendere. Esegue alla perfezione i compiti di Di Carlo.

Hetemaj 7 - Utile in entrambe le fasi di gioco. Trova il gol de raddoppio con un colpo di testa.

Vignato 6,5 - Sblocca il risultato con un destro da applausi. Positivo. Dal 77’ Kiyine 5,5 - Tanto impegno, poca concretezza.

Meggiorini 6 - Prezioso nelle azioni in contropiede. Ripiega all’occorrenza.

Stepinski 6 - Si scarica per i compagni, facendo a sportellate con Acerbi. Dall’83’ Pellissier s.v.

Di Carlo 7 - Squadra ordinata e determinata, nonostante la retrocessione certa.

Arbitro Chiffi 5,5 - Applica il regolamento nell’espellere Milinkovic per fallo di reazione su Bani. La Lazio protesta per un paio di situazioni in area del Chievo. Gestisce male le perdite di tempo dei gialloblù.

IL TABELLINO



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (dal 38’ Parolo), Acerbi, Radu (dal 14’ Luiz Felipe); Marusic, Milinkovic, Badelj (dal 57’ Correa), Luis Alberto, Durmisi; Caicedo, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Romulo, Jordao, Cataldi, Lulic, Neto. All.: Simone Inzaghi.

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, Rigoni (dal 59’ Dioussé), Hetemaj; Vignato (dal 77’ Kiyine) ; Meggiorini, Stepinski (dall’83 Pellissier).

A disp.: Brigantini, Caprile, Tomovic, Frey, Andreolli, Ndrecka, Piazon, Karamoko, Pucciarelli, Grubac. All.: Domenico Di Carlo.

Arbitro: Chiffi (sez. di Padova)

Marcatori: Vignato 49’ (L), 51’ Hetemaj (C), 68’ Caicedo (L)

Ammoniti: Depaoli (C)

Espulsi: Milinkovic (L), Luis Alberto (L)

