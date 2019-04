CALCIOMERCATO PARMA D'AVERSA / Felice per il pareggio ottenuto dal suo Parma contro la Lazio, Roberto D'Aversa ha rilasciato alcune dichiarazioni tra campo e mercato: "Meritavamo più dei rossoneri, abbiamo fatto qualcosa in più di loro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non è semplice recuperare una partita contro valori così importanti, contro una squadra come il Milan. Certo, se c'era una squadra che doveva vincere per il numero di occasioni create quella era la nostra, i ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati. Fin dall'inizio stanno disputando un campionato importante - le sue parole a 'Sky Sport' - Voci di mercato? Leggere il proprio nome fa piacere, ma sono concentrato sul lavoro. Vogliamo salvarci, è il nostro obiettivo".