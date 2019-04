CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER POGBA JOAO FELIX/ Manca sempre meno al termine della stagione ed all'inizio della sessione estiva di calciomercato. Una finestra che, dalle premesse, sembra preannunciarsi ricca di colpi spettacolari e a cifre da capogiro, a partire da Paul Pogba. Il centrocampista attualmente in forza al Manchester United è nel mirino della Juventus per un clamoroso ritorno in bianconero ma, la Vecchia Signora dovrà fare i conti con la concorrenza super agguerrita del Real Madrid di Zinedine Zidane, pronto a fare follie e toccare i 125 milioni di euro per il Polpo. Sull'altra sponda di Madrid, quella dell'Atletico, tiene banco la situazione di Antoine Griezmann entrato nelle mire del Barcellona di Lionel Messi sin dalla scorsa stagione. Per le ultime notizie sul calciomercato delle big europee---> clicca qui!

Calciomercato, da Koulibaly a Icardi: i colpi da 100 milioni della Serie A

Per la Serie A in particolare, un nome caldissimo è quello di Joao Felix.

Il gioiello di proprietà del Benfica ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro e, nelle ultime settimane, è stato prepotentemente accostato alla Juventus, considerando soprattutto il nuovo asse portoghese sponsorizzato dagli ottimi rapporti della società piemontese con il super procuratore Jorge. Sempre in casa Juventus occhio a Paulo, al quale si può collegare direttamente la questione Mauro. I due attaccanti, per motivi tecnici e non, non stanno giocando una stagione esaltante ma, soprattutto Icardi, continua ad avere la possibilità di lasciare l'Inter in caso di arrivo di un'offerta da 110 milioni di euro dall'estero. Spostandoci verso Napoli, il club azzurro vorrà cercare di tenersi stretto Kalidou, obiettivo di mercato del Manchester United. Il Napoli, per il colosso della retroguardia di Carlo, potrebbe trovarsi di fronte a offerte superiori ai 100 milioni di euro nella prossima estate. Toccherà poi alla società decidere di privarsi o meno di Koulibaly, vista anche la sua notevole importanza nel progetto tattico del tecnico di Reggiolo.