CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER CITY SANE / Leroy Sané non è più un punto fermo del Manchester City. La nuova conferma è arrivata oggi, quando il fuoriclasse tedesco, nel big match di Premier League vinto contro il Tottenham, si è accomodato in panchina per la quinta volta nelle ultime dieci gare di campionato; ulteriore segnale dopo i soli sette minuti che Guardiola gli ha concesso nel doppio confronto di Champions League contro gli 'Spurs'. Le molteplici esclusioni dai titolari hanno fatto lievitare le indiscrezioni di mercato su un suo addio a fine stagione, con i migliori club al mondo pronti a fare un tentativo.

Calciomercato Juventus, Paratici alla finestra per Sané

Tra questi, ovviamente, anche la Juventus clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Dal canto suo, il club bianconero la prossima estate potrebbe dare vita a svariati cambiamenti nel reparto offensivo. Così, sempre attento a sfruttare le occasioni che offre il mercato, il d.s. Paratici vaglia anche la situazione di Sané, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021. Il suo rapporto con Guardiola non sembra positivo, fattore che potrebbe aprire scenari interessanti per i bianconeri: qualora Sané dovesse chiedere la cessione, infatti, la Juventus rappresenterebbe un club di prima fila pronto a garantirgli un progetto lungimirante e vincente. L'estate si prevede bollente.

