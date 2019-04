NAPOLI ARSENAL MERET / Criticato per il gol preso nella recente gara tra Napoli e Arsenal, Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suomomento con la maglia azzurra: "Sto bene. Fisicamente bene, mentalmente provo ad eliminare definitivamente la partita con l’Arsenal e ripartire per il campionato. Purtroppo per episodi e bravura degli avversari non siamo riusciti ad andare avanti.

Bravi loro, noi ora pensiamo al campionato - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - L’Arsenal ha messo subito gran ritmo, noi dovevamo essere più concentrati, attenti e precisi nei passaggi. Gol su punizione? Ho letto qualcosa sulla barriera messa male, ma su una palla centrale devo scegliere un lato su cui piazzare la barriera e mettermi dall’altro. Ho sbagliato nell’anticipare il movimento del passettino a destra, non dovevo farlo perché non dovevo aspettarmi solo la palla sopra la barriera. E’ un errore, sbagliamo tutti, penso sia giusto cancellarlo subito e ripartire".