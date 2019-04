PAGELLE TABELLINO GENOA TORINO / Prosegue il sogno Champions del Torino di Walter Mazzarri, che supera di misura il Genoa e si porta a -3 dal Milan ad una settimana dallo scontro diretto dell'Olimpico. Decidono l'ex Ansaldi e il solito Sirigu. Male Sanabria. Ecco i voti del match.

GENOA

Radu 6 - Sempre sicuro e attento quando chiamato in causa. Non può fare molto di più sul gran destro di Ansaldi in occasione del vantaggio granata.

Lazovic 5,5 - Quasi mai incisivo sull'out di destra. Si limita ad una gara di contenimento.

Romero 6,5 - Nel primo tempo è di fatto insuperabile nell'uno contro uno e stravince il duello personale con Belotti. Di gran lunga il migliore del suo reparto arretrato.

Zukanovic 5,5 - Si fa trovare impreparato nell'azione che porta al gol di Ansaldi. Nel primo tempo sciupa anche una grande occasione di testa per sbloccare il match.

Criscito 5,5 - È meno incisivo del solito sulla fascia sinistra e si fa trovare fuori posizione in occasione dell'1-0 ospite.

Lerager 6 - Gara di grande corsa e sostanza per il centrocampista danese, che nel primo tempo è anche il più pericoloso dei suoi. Solo un ottimo Sirigu riesce a negargli la gioia del gol.

Radovanovic 6 - Recupero palla e regia in mezzo al campo: è il vero metronomo rossoblù nella giornata da dimenticare di Veloso.

Veloso 5 - Sua la palla persa piuttosto banale che porta al gol di Ansaldi. Errore pesantissimo per un giocatore della sua esperienza. Dal 65' Bessa 5,5 - Mai incisivo dal suo ingresso in campo.

Sturaro 6 - Gara senza sbavature fino al momento della sostituzione per infortunio. Dal 32' Rolon 5,5 - Fatica ad entrare in partita ed è poco coinvolto in mezzo al campo. Ingresso piuttosto impalpabile.

Lapadula 6 - È tra i più attivi e intraprendenti dei suoi: crea diverse situazioni pericolose con la sua vivacità. Sempre l'ultimo a mollare.

Sanabria 5 - Piuttosto impalpabile e mai incisivo dalle parti di Sirigu. Gara da dimenticare. Dal 53' Kouamé 6 - Crea diverse situazioni pericolose con la sua vivacità nei 40 minuti in cui è chiamato in causa.

All. Prandelli 5,5 - Squadra senza troppi stimoli e aggressività. Sconfitta nel complesso meritata.

TORINO

Sirigu 7 - Decisivo nel primo tempo sul colpo di testa di Lerager e nel finale su Kouamé.

Trasmette la solita sicurezza al proprio reparto arretrato.

Izzo 6,5 - È sempre ben piazzato e spesso in anticipo nei confronti del suo diretto avversario. Sicurezza.

N'Koulou 6,5 - Come al solito impeccabile in chiusura e nelle letture difensive. Guida la retroguardia granata con grande autorevolezza.

Moretti 6 - Sempre attento e ordinato a protezione della propria area di rigore. Non si ricordano suoi errori.

Ola Aina 6 - Fatica ad incidere in zona d'attacco, ma è comunque efficace in contenimento nella propria metà campo.

Rincon 6,5 - Guida il centrocampo granata svolgendo il solito prezioso lavoro di interdizione davanti alla difesa. Bene anche nella gestione della palla.

Meité 6 - Gara di grande sostanza per il francese, che insieme a Rincon fa la voce grossa in mezzo al campo con la sua fisicità.

Ansaldi 7 - Regala tre punti pesantissimi alla sua squadra concludendo il contropiede granata con un gran destro che non lascia scampo a Radu. Match-winner.

Baselli 6,5 - Piuttosto incisivo tra le linee avversarie. Nella ripresa propizia il gol di Ansaldi con l'imbucata per Berenguer e sfiora anche il gol su calcio di punizione. Dall'83' Lukic s.v.

Berenguer 6,5 - Decisivo con l'assist per Ansaldi dopo circa 60 minuti piuttosto sottotono. Dal 71' Parigini 6 - Ha una buona gestione della palla nelle poche volte in cui è chiamato in causa.

Belotti 6 - Come al solito generoso in una giornata in cui non riesce ad impensierire Radu.

All. Mazzarri 6,5 - Vittoria pesantissima su un campo sempre ostico. Il sogno Champions continua.

Arbitro: Doveri 6 - Ottima gestione in un match sempre corretto e privo di episodi dubbi.

TABELLINO

GENOA-TORINO 0-1

Genoa (3-5-2): Radu; Lazovic, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso (65' Bessa), Sturaro (32' Rolon); Lapadula, Sanabria (53' Kouamé). All. Prandelli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Ola Aina, Rincon, Meité, Ansaldi; Baselli (83' Lukic), Berenguer (71' Parigini); Belotti. All. Mazzarri

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. di Roma 1)

Marcatori: 58' Ansaldi (T)

Ammoniti: 9' Lerager (G), 20' N'Koulou (T), 51' Rolon (G), 55' Veloso (G), 78' Moretti (T), 82' Baselli (T), 88' Parigini (T), 89' Radovanovic (G)

Espulsi: -

