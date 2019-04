BOLOGNA SAMPDORIA PAGELLE TABELLINO / Al Renato Dall'Ara il Bologna di Sinisa Mihajlovic ottiene tre punti pesantissimi in chiave salvezza, superando la Sampdoria di Giampaolo. Il protagonista della sfida è Erick Pulgar. Il cileno prima sfodera la punizione che porta all'autogol di Tonelli e successivamente realizza il secondo gol, ancora da calcio da fermo, superando Audero. Nel finale è Orsolini a chiudere la gara sul 3-0, grazie alla complicità di un disastroso Audero. Male la Sampdoria, mai veramente in partita quest'oggi. I tre punti consentono ai felsinei di fare un passo importante verso la permanenza in Serie A.

BOLOGNA

Skorupski 6 - Poco impegnato durante la partita. Da segnalare un buon intervento su Defrel al 77'.

Mbaye 6 - Disputa una gara attenta senza spingere troppo. Svolge il proprio compito senza infamia e senza lode.

Danilo 6 - Tiene bene la fisicità di Quagliarella, ostacolandolo in più di un'occasione. Diffidato, viene sostituito nel finale. Dall'88' Helander SV.

Lyanco 6 - La sua prestazione è perfettamente in linea con quella dei suoi colleghi di reparto. Non commette errori e tiene la posizione.

Kreijci 6 - Un po' in affanno in mezzo al campo. Si ritrova spesso al centro delle triangolazioni avversarie. Nella ripresa sale di rendimento e confeziona l'assist per il gol di Orsolini.

Dzemaili 6,5 - Gli viene annullato un gol da cineteca. Fa sentire in campo la sue esperienza, gestendo con maturità il pallone. Dal 76' Poli 6 - Entra e fa il suo.

Pulgar 7 - È il punto di riferimento della squadra. Prezioso soprattutto in fase difensiva con i suoi preziosi ripiegamenti. È protagonista delle due punizioni decisive: la prima porta all'autogol di Tonelli mentre la seconda supera Audero.

Orsolini 7 - Ha voglia e si vede. Mihajlovic lo incita per tutta la partita a puntare e saltare l'uomo. Pericoloso in un paio di circostanze. Impreziosisce la sua prestazione con un gol importante che trova la complicità di Audero.

Soriano 5 - Si divora due gol clamorosi: il primo soprattutto è da matita blu. Nella ripresa migliora ma gli errori pesano inevitabilmente sulla prestazione. Dall'86' Donsah SV

Sansone 6 - Nel primo tempo è poco convincente sull'out sinistro offensivo. Nella ripresa migliora.

Palacio 6 - Prova a tenere alta la squadra. Perde qualche pallone di troppo quest'oggi, sbagliando un paio di controlli facili. Nel secondo tempo è prezioso nel gestire alcune situazioni.

All.: Mihajlovic 6,5 - La squadra lo segue e si vede. I felsinei mettono in campo più voglia e cuore rispetto agli avversari, portando a casa tre punti meritati.

SAMPDORIA

Audero 4,5 - Parte con un errore, fortunatamente, senza conseguenze.

Non è altrettanto fortunato sulla seconda e decisiva incertezza che porta all'autorete di Tonelli. Poco sicuro anche in occasione del secondo gol. Compie una papera incredibile sul gol di Orsolini.

Sala 6 - Non se la sente di spingere quest'oggi. Preferisce rimanere bloccato a difendere.

Tonelli 5 - Inserito al posto di Colley, disputa una gara disastrosa. Al 56' impoverisce ancor di più il tutto con uno sfortunato autogol. Giornata da dimenticare

Andersen 5,5 - Commette un grande errore in fase di impostazione, figlio di un'eccessiva sicurezza nei suoi mezzi.

Murru 6 - Prova a fare su e giù lungo la corsia di sinistra. Spesso è troppo irruento in alcuni interventi. Dall'81' Jankto SV.

Praet 6 - Gara normale per il belga, senza particolari acuti quest'oggi.

Ekdal 6,5 - Preziosissimo il suo contributo davanti alla difesa. È un vero e proprio muro e, in certe situazioni, mette al sicuro la difesa da potenziali pericoli. È l'ultimo ad arrendersi.

Linetty 6 - In mezzo al campo è il vero playmaker della squadra. Il suo piede delicato gli permette di trovare spesso traiettorie interessanti. Poco dopo il primo gol subito viene sostituito. Dal 67' Caprari 5,5 - Non apporta miglioramenti al gioco.

Ramirez 5,5 - Alterna lampi di qualità a errori piuttosto banali. È croce e delizia della squadra. Nella ripresa cala. Dal 58' Saponara 5,5 - Non incide.

Defrel 5,5 - Non ha lo spunto delle ultime giornate. Complice forse il caldo, è meno brillante del solito.

Quagliarella 5 - Non si vede quasi mai durante la gara.

All: Giampaolo 5,5 - Mancano brio e fraseggio quest'oggi. La squadra è troppo compassata e poco incisiva negli ultimi metri. Neanche i cambi riescono a cambiare le dinamiche della gara.

Arbitro: Mariani 6 - Gestisce la gara in maniera ordinata.

TABELLINO

BOLOGNA - SAMPDORIA 3-0 (55' aut. Tonelli, 69' Pulgar, 83' Orsolini)

MARCATORI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo (88' Helander), Lyanco, Kreijci; Dzemaili (76' Poli), Pulgar; Orsolini, Soriano (86' Donsah), Sansone; Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Calabresi, Mattiello, Paz, Nagy, Svanberg, Valencia, Destro, Edera, Falcinelli. Allenatore: Mihajlovic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru (81' Jankto); Praet, Ekdal, Linetty (67' Caprari); Ramirez (58' Saponara); Defrel, Quagliarella. A disposizione: Rafael, Belec, Vieira, Barreto, Colley, Sau, Tavares, Bereszynski, Ferrari. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Mariani della sezione di Aprilia.

ASSISTENTI: Marrazzo-Tegoni.

QUARTO UFFICIALE: Abbattista.

VAR: Irrati.

AVAR: Tolfo.

AMMONITI: Orsolini (B), Murru, Sala, Andersen, Tonelli (S).

ESPULSI: -

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui