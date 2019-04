SERIE A PARTITE LIVE/ Pomeriggio di spettacolo assoluto per la Serie A con cinque sfide in programma decisive per la corsa salvezza, la qualificazione in Champions League ed Europa League. Il Genoa ospita il Toro mentre la Lazio riceverà il Chievo.

Il Cagliari sfiderà invece il Frosinone e l'Empoli la SPAL di Leonardo, infine l'Udinese è all'esame Sassuolo.

TUTTE LE PARTITE LIVE

Bologna-Sampdoria 0-0

Udinese-Sassuolo 0-0

Lazio-Chievo 0-0

Empoli-SPAL 0-0

Cagliari-Frosinone 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 56*; Roma 54; Atalanta 53; Lazio 52; Torino 50; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Parma 36*; Spal 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 11

* UNA GARA IN PIU'

