Calciomercato Napoli, riprende quota la pista Toljan

CALCIOMERCATO NAPOLI TOLJAN / Caccia aperta al nuovo terzino in casa Napoli con il tecnico Carlo Ancelotti che ha inserito tra le priorità l'acquisto di una nuova freccia esterna.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Trippier, che ha annunciato al Tottenham l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, ma attenzione anche ad una vecchia pista che torna a prendere quota. Si tratta di Jeremy Toljan, già cercato anche dall'Inter nei mesi scorsi . In prestito al Celtic ma di proprietà del Borussia Dortmund, secondo il 'Corriere dello Sport' sarebbe tornato prepotentemente d'attualità per gli azzurri che però ne stanno monitorando in particolare la tenuta fisica.