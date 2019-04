CALCIOMERCATO INTER MILAN PEPE JUVENTUS/ Nicolas Pepe, attaccante del Lille, è un obiettivo di calciomercato di diverse big di Serie A, fra le quali spiccano Inter, Milan e Juventus. Anche all'estero il centravanti francese di origini ivoriane ha attirato diverse attenzioni.

Proprio in merito alla prossima estate ha parlato Sami, agente di Pepe, ai microfoni di 'RTL': "Parliamo con diversi club e al momento non ce n'è uno in pole". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Khiat ha poi aggiunto: "Pepe può scegliere qualunque meta, non vogliamo fossilizzarci su un solo campionato".

