Calciomercato Milan, Malcom cambia idea?

CALCIOMERCATO MILAN MALCOM / Sono settimane di riflessioni per Malcom che prova a ritagliarsi minuti e spazio nel Barcellona per conquistare la conferma in vista della prossima stagione. Il brasiliano non ha convinto alla prima annata in blaugrana dopo l'addio al Bordeaux, ma non ha perso appeal sul mercato con molti club interessati a rilevarlo in caso di addio.

Dalalle italiane, con ilin particolare che osserva attentamente. Per il momento, scrive il brasiliano 'UOL Esporte', il giocatore vorrebbe rimanere al Barcellona, ma è preoccupato dai possibili nuovi colpi in attacco dei catalani e a quel punto potrebbe cambiare idea, soprattutto in caso di arrivo di un big come Antoineche di fatto gli chiuderebbe ulteriormente gli spazi.