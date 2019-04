Calciomercato Juventus e Inter, inserimento a sorpresa per Eriksen

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN / Il cammino europeo del Tottenham ha ulteriormente acceso i riflettori su un calciatore come Christian Eriksen che non assolutamente bisogno di presentazioni, ma che col palcoscenico della Champions League ha infiammato ancor di più l'interesse di molti top club.

Soprattutto ora che, con il contratto in scadenza nel 2020, non accenna a rinnovare e si appresta a vivere sostanzialmente l'ultima sessione di calciomercato in cui ilpuò incassare una cifra considerevole dalla sua cessione. In pole per il suo acquisto c'è il, in allerta ma distanziate le nostreed, ma attenzione agli ultimi sviluppi. In Inghilterra infatti il 'Daily Mirror' parla di un inserimento improvviso del. I bavaresi hanno stanziato un budget molto importante per la prossima sessione di mercato e oltre ad insidiare le big italiane per Federicosarebbero pronti a presentare una maxi-offerta per il danese.