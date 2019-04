DIRETTA UDINESE SASSUOLO FORMAZIONI / Dopo le due sconfitte consecutive all'Olimpico, Udinese-Sassuolo mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza per i friulani. A parte la doppia disfatta contro Roma e Lazio, il percorso di Igor Tudor è stato sin qui abbastanza incoraggiante e i bianconeri sperano di ottenere i tre punti per sfruttare la meglio lo scontro diretto tra Empoil e Spal.

Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SASSUOLO

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D'Alessandro; Okaka, Pussetto. All. Tudor

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Rogerio, Ferrari, Magnani, Lirola; Magnanelli, Sensi, Demiral; Boga, Berardi, Bourabia All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 56*; Roma 54; Atalanta 53; Lazio 52; Torino 50; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Parma 36*; Spal 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 11

* UNA GARA IN PIU'

