CALCIOMERCATO ZAHA / "Sono una persona ambiziosa. Voglio giocare in un club di grande livello". Parole chiare da parte di Wilfried Zaha. L'attaccante del Crystal Palace, in un'intervista rilasciata al 'Daily Mail', ha comunicato la propria volontà di lasciare il club londinese in cui è cresciuto. La volontà del giocatore è trasferirsi in un club che possa giocare in Champions League o comunque in Europa.

"La mia ambizione non è solo quella di giocare in un'importante squadra europea, ma anche di vincere trofei, sia a livello di club che con la mia nazionale" afferma l'ivoriano.

Zaha potrebbe dunque essere un'occasione di mercato per alcuni club di Serie A. In particolare per Milan e Inter, che cercano rinforzi in attacco, special modo sull'esterno. La volontà dell'ivoriano (che ha passaporto inglese ed è quindi comunitario) di lasciare il club potrebbe fare in modo che il Crystal Palace lo liberi ad un prezzo nemmeno troppo elevato. Attenzione però alla concorrenza inglese: sul giocatore ci sarebbero i principali club di Premier, in particolare il Manchester United.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui