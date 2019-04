DIRETTA INTER ROMA FORMAZIONI / Il grande giorno è arrivato, oltre a punti pesantissimi in ottica Champions League, Inter-Roma rappresenta una sfida ricca di risvolti emotivi e sentimentali. Da un lato, Nainggolan affronterà per la prima volta la sua ex squadra, dall'altro Zaniolo proverà a ripetere la buona prestazione fatta nella gara di andata.

Con sei punti di vantaggio rispetto ai giallorossi, la squadra di, altro grande ex, può giocare anche per due risultati, mentretenterà di confermare la sua tradizione favorevole contro il toscano (tre vittorie e un pareggio). Calciomercato.it vi offre la sfida del Meazza in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ROMA

INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 20 Borja Valero, 8 Vecino; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 10 Lautaro

ROMA: 83 Mirante; 24 Florenzi, 5 Juan Jesus, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Cristante, 42 Nzonzi; 17 Under, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 87; Napoli 67*; Inter 60*; Milan 56; Roma 54*; Atalanta* e Torino 53; Lazio 52; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Cagliari 40, Sassuolo e Spal 38; Parma 36; Bologna e Genoa 34; Udinese 33; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 14

* UNA GARA IN MENO

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui