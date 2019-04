Calciomercato Inter, da Gundogan a Icardi: focus acquisti-cessioni in estate

CALCIOMERCATO INTER ACQUISTI CESSIONI ESTATE / Conte o ancora Spalletti? Oppure Allegri? Senza dimenticare Mourinho... Il nome di chi guiderà l'Inter nella prossima stagione indirizzerà ovviamente la prossima campagna acquisti, ma anche quella cessioni di Marotta e Ausilio (o chi per lui). Più di qualche nome si è comunque cominciato a fare e a uscire. Godin a parte, per il quale si attende ormai solo l'annuncio ufficiale, i grandi obiettivi sono essenzialmente quattro: un terzino destro, con il brasiliano Danilo del Manchester City balzato in pole, un centrocampista, gli eredi di Perisic e Icardi.

Calciomercato Inter, da Gundogan a Dzeko: ecco i possibili colpi

Per la metà campo Gundogan ha sorpassato Rakitic, che può rinnovare col Barcellona. Il tedesco è in scadenza nel 2020 col Manchester City e, come annunciato da Guardiola, non intenzionato a prolungare. Va comunque vinta la concorrenza del Bayern Monaco, ma si parla anche del Real Madrid, oltre che superato lo scoglio ingaggio di 8 milioni. Per il ruolo di esterno d'attacco il 'sogno' è sempre Chiesa, però la Juventus è davanti. Primissima alternativa l'olandese Bergwijn del Psv, valutato sui 35 milioni. Suggestione Pepe del Lille. Occhio poi a Malcom, trattato l'estate scorsa e che al Barcellona non ha trovato spazio ma che per ora ha ancora una valutazione piuttosto alta. Come centravanti post 'Maurito' Edin Dzeko ha riscalato posizioni rispetto ai vari Lukaku, Dybala, Zapata e altri.

Calciomercato Inter, da Icardi a Nainggolan e Keita: il punto tra cessioni, 'incerti' e riscatti

Il bosniaco è un profilo apprezzato sia da Conte che da Spalletti (ma i rapporti col toscano non sarebbero idilliaci), anche se non si può definirlo un erede vista la differenza d'età (33 vs 26 anni) con Icardi, che l'Inter è disposta a lasciar partire ma non a regalare.

Torino, sponda bianconera ma soprattutto Madrid sono destinazioni molto gradite a lui e alla moglie-agente Wanda Nara, la quale ieri ha però annunciato che resteranno a Milano. Dichiarazioni di facciata, necessarie in questo momento. 70 milioni può comunque essere il prezzo 'base' dell'argentino. Circa la metà, invece, quello di Perisic, ambito in Premier da tre-quattro club. Due di primissima fascia, Arsenal e Tottenham. Sulla lista cessioni figurano poi anche Miranda, Dalbert, Borja Valero, Joao Mario e Candreva. Quest'ultimo avrebbe però diverse chance di restare se arrivasse Conte. Col leccese sarebbe da esaminare invece la posizione di Nainggolan, non più il calciatore che avrebbe voluto nel suo Chelsea e con una vita extra-campo che potrebbe non essere gradita dall'ex ct. Il 'Ninja' rimarrebbe certamente, anche se la mano sul fuoco non conviene metterla, con la conferma di Spalletti. Tra le incertezze Vecino e Gagliardini, entrambi possibili pedine di scambio. Infine capitolo riscatti: sicurissimo quello di Politano, al contrario quelli di Vrsaljko e Soares. Dubbi su Keita: dipende chi sarà l'allenatore e se il Monaco sarà disposto o meno ad accettare una riduzione importante sui 34 milioni pattuiti un anno fa.

